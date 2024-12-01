Cветская львица Шелягова оценила съемочную постель Киркорова

Конец 2024 года ознаменовался рядом значительных кинопремьер для исполнителя Филиппа Киркорова. В декабре на экран выйдет фильм «Братья», где артист сыграл одну из главных ролей, а на прошлой неделе в кинотеатре «Художественный» он представил музыкальный фильм «Черная пантера».
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