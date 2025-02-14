Вышел романтический ужастик "Ущелье" с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой

Стриминг Apple TV+ выпустил романтический хоррор-боевик "Ущелье", в котором Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой изображают элитных снайперов, стерегущих таинственное зло на дне пропасти: он — со стороны США, она — от имени России.
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