Популярный сатирик рассказал, что помешало его браку в молодости

Лион Измайлов рассказал, что разводился с женой из-за влияния родителей Известный писатель-сатирик Лион Измайлов поделился в эфире одного из федеральных каналов историей своего первого брака, который чуть не закончился разводом с любимой женщиной, Еленой Сорокиной.
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