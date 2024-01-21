Популярный сатирик рассказал, что помешало его браку в молодости

Лион Измайлов рассказал, что разводился с женой из-за влияния родителей Известный писатель-сатирик Лион Измайлов поделился в эфире одного из федеральных каналов историей своего первого брака, который чуть не закончился разводом с любимой женщиной, Еленой Сорокиной.