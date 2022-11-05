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Вечер бокса в Абу-Даби: Бивол против Рамиреса и другие бои

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится вечер бокса. В главном бою встретятся чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) и мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО).

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