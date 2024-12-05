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Царьград

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Посольство: русских туристов стали чаще обворовывать на Шри-Ланке

Посольство: русских туристов стали чаще обворовывать на Шри-Ланке

Островное государство рискует растерять туристов из-за разгула местной преступностиВ связи с участившимися случаями преступлений, жертвами которых становятся граждане России, посольство России в Шри-Ланке обратилось к руководству МИД республики с просьбой активизировать работу по борьбе с преступностью.

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Комментарии
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Амара Карпова
Я бы туда не поехала💯
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17 час.

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