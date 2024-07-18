Маск попросил Шольца прокомментировать слова комика о покушении на Трампа

Американский предприниматель Илон Маск обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать одобрительные высказывания комика Себастьяна Хотца о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.
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