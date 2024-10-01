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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лонзо Болл надеется сыграть в первом матче сезона

Разыгрывающий «Чикаго» надеется сыграть в первом матче сезона-24/25. Болл из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года.

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