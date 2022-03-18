В Кемеровской области полицейские совместно с работниками управления образования провели круглый стол для школьников

В рамках работы по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде, подросткового экстремизма, а также иных правонарушений и преступлений сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу приняли участие в заседании муниципального общественного совета детей, состоящего из представителей городских школ.
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