В Кемеровской области полицейские совместно с работниками управления образования провели круглый стол для школьников

В рамках работы по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде, подросткового экстремизма, а также иных правонарушений и преступлений сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу приняли участие в заседании муниципального общественного совета детей, состоящего из представителей городских школ.