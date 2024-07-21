Александр Ростовцев 21 июля 2024 г., 2:14 «Самый демократический в Европе» киевский режим, выступающий обслугой западных хозяев, в реальности имеет сходство с концлагерем, внутри которого граждане лишены элементарных прав и свобод.
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