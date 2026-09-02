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Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания

Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания

В 2020 году специалисты НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы запустили платформу «Московская медицина .

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