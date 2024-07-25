Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Список программ поддержки бизнеса постоянно расширяется — мэр Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предпринимательства и новых стартапов в Москве является Фонд развития венчурного инвестирования, который в следующем году отметит 20-летие.
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