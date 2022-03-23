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Автопарк больницы в Ишиме пополнился на 38 новых спецавтомобилей

Автопарк больницы в Ишиме пополнился на 38 новых спецавтомобилей

На сегодняшний день в составе этого медучреждения находится восемь филиалов, включая пять больниц в районах, четыре участковых учреждения, шесть амбулаторий, 169 фельдшеро-акушерских пункта, десять поликлиник, лаборатория и аптекарский пункт.

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