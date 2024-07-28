Перформанс с "Тайной вечерей" на Олимпиаде вызывал шквал критики

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже выступили известные французские артисты. Их перформанс вызвал гнев со стороны представителей католической церкви и крайне правых политиков – во время выступления участники представления сделали фривольную отсылку к Тайной вечере с двенадцатью учениками Иисуса Христа, сообщает Reuters.