10 экстремальных фотографий смельчаков, от поступков которых сердце уходит в пятки

Инстинкт самосохранения — самый сильный из всех инстинктов в человеке. Именно поэтому экстремальные виды спорта и рисковые поступки способны заставить нервничать людей даже просто от одного взгляда на фотографию с таким действом.
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