В Роскачестве рассказали, в каких случаях продавец не может отказать покупателю в возврате

Если покупателю приехал товар не того цвета, то продавец не вправе отказаться от возврата. Списать все на отличия в цветопередаче не получится, рассказали специалисты Роскачества, чьи слова приводит «Коммерсант».
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