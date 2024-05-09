Лукашенко поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы

В поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы говорится, что победа в Великой Отечественной войне стала неразрывной связью между братскими народами России и Белоруссии.
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