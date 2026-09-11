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Юный салехардец стал одним из 100 лучших детских голосов России

Юный салехардец стал одним из 100 лучших детских голосов России

Воспитанник Детской школы искусств имени Е. В. Образцовой в Салехарде Ярослав Лопатин стал победителем регионального этапа проекта «Хор Первых» и вошел в состав сводного хора.

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