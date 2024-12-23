CBC: треть депутатов от партии Трюдо хотят его отставки

Global Look Press/Spencer Colby/Keystone Press Agency Более чем треть депутатов парламента Канады от Либеральной партии страны заявили о желании отправить в отставку канадского премьера Джастина Трюдо с должности лидера партии.
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