Человеческий мозг развивается как два разных органа

Передняя и задняя части мозга развиваются из разных клеточных линий и с самого начала формируются независимо друг от друга.
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