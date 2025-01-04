Гречку еще от одного барнаульского производителя запретили в Беларуси. Причина та же

Месяц назад в Белоруссии запретили гречку от компании "Вега-инжиниринг", теперь же в реестр опасной продукции попала крупа от компании "Дары полей" Гречневую крупу марки "Фермер", которую производит барнаульская компания "Дары полей", внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии.
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