Гречку от ещё одного барнаульского производителя запретили в Беларуси. Причина та же

Месяц назад в Белоруссии запретили гречку от компании "Вега-инжиниринг", теперь же под в реестр опасной продукции попала крупа от компании "Дары полей" Гречневую крупу марки "Фермер", которую производит барнаульская компания "Дары полей", внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии.