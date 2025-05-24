Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 94 беспилотников ВСУ

Украинские военные предприняли попытки атаковать территории шести регионов России. В сводке оборонного ведомства отмечается, что большинство БПЛА — 64 — ликвидированы в Белгородской области, ещё 24 дрона сбиты в Брянской области, по два — в Курской и Липецкой, по одному беспилотнику уничтожено над территориями Воронежской и Тульской областей.