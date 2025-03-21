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Рязанские новости

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Рязанский Минтранс ввел ограничение движения мосту через реку Ока до 2026 года

Рязанский Минтранс ввел ограничение движения мосту через реку Ока до 2026 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало постановление о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики – Рязань.

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