Рязанский Минтранс ввел ограничение движения мосту через реку Ока до 2026 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало постановление о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики – Рязань.
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