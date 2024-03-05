Раскрыты траты россиян на подарки к 8 Марта

Fix Price и РОМИР: 51% россиян планируют потратить на 8 Марта не более 3 тысяч Больше половины россиян, 51 процент, планируют потратить на подарки к Международному женскому дню — 8 Марта не более трех тысяч рублей.
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