Юрист Жорин: Спирину за продажу паспорта грозит вплоть до пожизненного срока

Солисту группы "Тараканы!" Дмитрию Спирину за постраничную продажу российского паспорта и направление средств с продажи в поддержку Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина.
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