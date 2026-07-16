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Газета.ру

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Юрист Жорин: Спирину за продажу паспорта грозит вплоть до пожизненного срока

Юрист Жорин: Спирину за продажу паспорта грозит вплоть до пожизненного срока

Солисту группы "Тараканы!" Дмитрию Спирину за постраничную продажу российского паспорта и направление средств с продажи в поддержку Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина.

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