В Вельском округе восстановили колодец за 200 тыс. рублей

Как сообщает администрация Вельского округа, проведение работ стало возможным благодаря региональному проекту «Комфортное Поморье», инициированному губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии