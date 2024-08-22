Гектар пшеницы сгорел в Бутурлинском округе

Пожар на пшеничном поле случился недалеко от села Кеславль Бутурлинского округа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в моторном отсеке комбайна, и огонь перекинулся на пшеницу.
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