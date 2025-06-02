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Царьград

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Пассажирам поезда Климов - Москва вернут их багаж

Пассажирам поезда Климов - Москва вернут их багаж

Федеральная пассажирская компания информировала пассажиров поезда № 86 Климов - Москва о порядке возврата вещей, оставленных после аварии в Брянской области.

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