СМИ: в Петербурге задержан сын комментатора Николая Озерова

Мужчину подозревают в получении взятки В Петербурге накануне у дома на Почтамтской улице был задержан сын легендарного комментатора и экс-главу администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье Николая Озерова.
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