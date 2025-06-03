Лара Лоуренс: «Борьба была по-настоящему зрелищной»

В Петербурге прошел третий хоккейный турнир «Парни из стали». Команда города заняла второе место. В чем особенность этих соревнований, рассказала директор одноименного благотворительного фонда - Уже во второй раз в Петербурге проходит турнир «Парни из стали».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии