«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

Политнавигатор В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование из Москвы на полном серьёзе предлагало морякам в Севастополе заниматься сбором ягод и грибов, чтобы не умереть с голода.
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