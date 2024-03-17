Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

Политнавигатор В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование из Москвы на полном серьёзе предлагало морякам в Севастополе заниматься сбором ягод и грибов, чтобы не умереть с голода.

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