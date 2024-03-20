Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков

В середине марта текущего года оперуполномоченными ОКОН МО МВД России «Муромский» совместно сотрудниками УФСБ России по Владимирской области на территории города Мурома проведены оперативные мероприятия, в результате которых выявлен факт незаконного изготовления наркотических средств.