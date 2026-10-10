Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии

Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры Через 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивные частицы, выброшенные из разрушенного реактора, сохранили большую часть первоначальной кристаллической структуры.