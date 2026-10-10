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Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии

Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии

Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры Через 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивные частицы, выброшенные из разрушенного реактора, сохранили большую часть первоначальной кристаллической структуры.

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