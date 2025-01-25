Депутат бундестага Дагделен предложила вывести американские войска из Германии

Американский военный контингент и ядерное оружие необходимо вывести с территории ФРГ. Об этом заявила депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила в соцсети X.
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