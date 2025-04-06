Группа людей решила покормить уток в парке, но всё пошло не по плану

Одна из уток настойчиво пытается выхватить лакомый кусок у бобра, который, казалось бы, совершенно не замечает ее усилий и продолжает спокойно пережевывать хлеб, не обращая ни малейшего внимания на суету вокруг.
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