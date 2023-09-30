Открытие: мытье полов снижает риск инсульта и инфаркта

Ученые из Сиднейского университета пришли к выводу, что короткие периоды интенсивной физической активности, к которым относится, к примеру, мытье полов и подъем по лестнице, существенно снижают риск инсультов и инфарктов .
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