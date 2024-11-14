В Курской области прокуратура судится из-за порчи сельхозземель на 7 миллионов рублей

<p style="text-align:justify"><strong>Щигровская межрайонная прокуратура и Россельхознадзор по Орловской и Курской областям выяснили, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения имеется 3 карьерных выемки на общей площади около 8 тысяч квадратных метров.