KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курской области прокуратура судится из-за порчи сельхозземель на 7 миллионов рублей

<p style="text-align:justify"><strong>Щигровская межрайонная прокуратура и Россельхознадзор по Орловской и Курской областям выяснили, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения имеется 3 карьерных выемки на общей площади около 8 тысяч квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх