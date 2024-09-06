«Погибла элита» – в Полтаве российская ракета поразила украинских пилотов

Я не понимаю украинских военных. Имея такое огромное количество оружия и выполнять безумные решения неликвидного диктора вместо того чтобы повернуть это оружие на Банковскую? На Гитлера покушались, а тут ...

Сергей М

Ну, а кто сдерживал до мая 1945 Красную Армию? Берлин не батальон оборонял. И в фольксштурм строем шли и в гитлерюгенд. Ничего не поменялось. На Украине используют такие же методы. Пропаганда и террор повальный .