Во время удара по 179 учебному центру в Полтаве погибли не только специалисты РЭБ, но и молодые пилоты.
«Погибла элита» – в Полтаве российская ракета поразила украинских пилотов
Комментарии
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владимир рябченко
за кружевные трусики... и ЕвроЦенности...
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6 час.
Сергей Елисеев
Я не понимаю украинских военных. Имея такое огромное количество оружия и выполнять безумные решения неликвидного диктора вместо того чтобы повернуть это оружие на Банковскую? На Гитлера покушались, а тут ...
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6 час.
Сергей М
Ну, а кто сдерживал до мая 1945 Красную Армию? Берлин не батальон оборонял. И в фольксштурм строем шли и в гитлерюгенд. Ничего не поменялось. На Украине используют такие же методы. Пропаганда и террор повальный .
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5 час.
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