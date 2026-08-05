Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

В Германии нарастает давление на канцлера: Мерц может уйти в отставку

В Германии нарастает давление на канцлера: Мерц может уйти в отставку

Журнал Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленных функционеров правящего блока ХДС/ХСС сообщает, что политик может покинуть свой пост уже в конце сентября — сразу после выборов в парламенты трёх федеральных земель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии