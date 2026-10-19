В Геленджике основные силы направлены на расчистку наиболее пострадавших от шторма пляжей в центральной части курорта, а у пляжа санатория «Кавказ» откачивают воду с севшего на мель судна, которое затем отбуксируют к «Геленджик Марине».
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