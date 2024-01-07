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Трамп призвал освободить осужденных за штурм Капитолия американцев

Трамп призвал освободить осужденных за штурм Капитолия американцев

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства, назвал своих сторонников, оказавшихся в тюрьме после штурма Капитолия в январе 2021 года, заложниками.

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