Трамп призвал освободить осужденных за штурм Капитолия американцев

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства, назвал своих сторонников, оказавшихся в тюрьме после штурма Капитолия в январе 2021 года, заложниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии