Дмитрий Песков оценил предложение прибалтийской стороны по экспорту украинского зерна

Людмила Эрнст

этот песков уже не знает как ещё выслужиться перед прозападниками.........и сам он прозападный засланный "казачок", и как он появился рядом с Путиным-непонятно........а кто такой после этого путин-не знаю......я его не знаю.Мне нравится его атрибутика как верховного главнокомандующего,всё рассчитано на традиции и уважении военных. Но отношение к народу и с народом-нет. ОН НЕ СЛЫШИТ НАРОД,ИДЁТ НАПРОЛОМ ПРОТИВ ОТНОШЕНИЯ НАРОДА К СССР И СТАЛИНУ!!!!!! ЭТО БЕЗРАССУДНО И НЕПРАВИЛЬНО,СЧИТАЮ ЛИЧНО Я.