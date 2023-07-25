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Дмитрий Песков оценил предложение прибалтийской стороны по экспорту украинского зерна

Дмитрий Песков оценил предложение прибалтийской стороны по экспорту украинского зерна

Экспорт украинского зерна странами Прибалтики через свои порты является их суверенным правом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов.

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Комментарии
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Людмила Эрнст
этот песков уже не знает как ещё выслужиться перед прозападниками.........и сам он прозападный засланный &quot;казачок&quot;, и как он появился рядом с Путиным-непонятно........а кто такой после этого путин-не знаю......я его не знаю.Мне нравится его атрибутика как верховного главнокомандующего,всё рассчитано на традиции и уважении военных. Но отношение к народу и с народом-нет. ОН НЕ СЛЫШИТ НАРОД,ИДЁТ НАПРОЛОМ ПРОТИВ ОТНОШЕНИЯ НАРОДА К СССР И СТАЛИНУ!!!!!! ЭТО БЕЗРАССУДНО И НЕПРАВИЛЬНО,СЧИТАЮ ЛИЧНО Я.
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