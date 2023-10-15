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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родриго: «Мне не нравится играть на позиции девятки, но в «Реале» я вынужден это делать. В сборной я перемещаюсь по всему полю»

Родриго: «Мне не нравится играть на позиции девятки, но в «Реале» я вынужден это делать. В сборной я перемещаюсь по всему полю»

«Всегда важно уметь выполнять разные роли. Я всегда давал понять, что мне удобно играть на флангах. Просто мне не нравится играть в роли девятки, на клубном уровне я вынужден это делать.

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