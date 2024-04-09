Как либералы становятся в США ватниками

Аудрюс

Ни когда не думал и даже не предпологал, что мне когда нибудь придется съездить в командировку в Канаду... На профильное предприятие для закупки оборудования... Скажу, что по организации и порядку на заводе они не лучше, чем у нас... Но таких страшных туалетов на предприятии, мне не приходилось видеть ни где.. Зато удивило отсутствие общественного транспорта в городке где я был. Все ездили на личном транспорте. Городок около 12 тысяч населения и два автосалона по продаже авто....