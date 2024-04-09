Ещё недавно, когда мне доводилось наткнуться на какую-нибудь интересную информацию о жизни в США, я доносил её до читателей, чтобы оградить нашу либерально-настроенную молодёжь от необдуманного поступка - переезда в США, о чём они могли потом жалеть всю жизнь.
Как либералы становятся в США ватниками
Комментарии
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if
igors filipov
посмотрите в тик токе ролики со Светланой Соковой .она всё четко описала и про Путина тоже
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2 час.
сергей рязановский
такая херня. в Америке стал интересоваться историей России. А что он в школе изучал?
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1 час.
Аудрюс
Ни когда не думал и даже не предпологал, что мне когда нибудь придется съездить в командировку в Канаду... На профильное предприятие для закупки оборудования... Скажу, что по организации и порядку на заводе они не лучше, чем у нас... Но таких страшных туалетов на предприятии, мне не приходилось видеть ни где.. Зато удивило отсутствие общественного транспорта в городке где я был. Все ездили на личном транспорте. Городок около 12 тысяч населения и два автосалона по продаже авто....
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1 час.
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