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Землю накроет мощная и продолжительная магнитная буря с 16 по 17 сентября

Землю накроет мощная и продолжительная магнитная буря с 16 по 17 сентября

Мощная и продолжительная магнитная буря класс G3 накроет Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом рассказали эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики, сообщает &quot;Царьград&quot;.

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