Любовь Соболь сбежала из России с любовником без дочери

Позитив для оптимистовПолитикаЛюбовь Соболь сбежала из России с любовником без дочери Маршрут Соболь — Стамбул-Цюрих-Вашингтон. При этом растоптанному мужу она написала проникновенный публичный пост.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий АлиевКак имея "ограничение свободы" можно выехать за пределы России?Элина МорозоваТак же как и Навальный в свое время. Значит спецслужбы не стали ее удерживать. Значит надеются, что сюда она больше не вернется. Значит кому то это надо. Скатертью дорога.Дмитрий АлиевКакое-то странное у нас правосудие ((((Элина МорозоваЭто уже не правосудие. Это политика.Гаражный кооператив ЛАДАЭто не политика, а политиканство.Элина МорозоваПолиттехнологии.Виктор Белогорцевсамолетом, пароходом, паровозом, авто, лисапед, самокатNatalyзачем вообще на сайте выставляют такие посты????(((( понятия не имею кто такая Собольи её муженек некий Серёжа Мохов ( придется опять гуглить, что бы узнать хоть что то об этих странных личностях. и что вообще значит фраза расследований коррупции «повара Путина». это как? типа и на кухне Кремля повара воруют продукты из которых обязаны в силу своей профессиональной деятельности готовить пищу для руководства нашей страны, а они вместо того что бы приготовить нормальные блюда пускают качественный продукт налево, а готовят из тухлятины и просрочки , набранной на помойках. Вот такая коррупционная схема у Кремлёвских поваров теперь?Элина МорозоваСтатьи выставляются самые разные, поскольку интересы у читателей разные. Читать или не читать-личное дело.NatalyЛюбо́вь Эдуа́рдовна Со́боль (урождённая Феденёва; род. 13 сентября 1987, Лобня, Московская область]) — российский политический и общественный деятель, член партии «Россия будущего». До 2021 — юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)], в том числе в рамках проекта «РосПил» (2011—2018), член Координационного совета российской оппозиции (2012—2013]. это выдала википедия. мне такая инфа как бы и не о чём знать не знаю никаких таких партий ни каких таких фондов и уж тем более про тёток юристках даже не догадывалась, что они в таких фондах существуют. Господа публикаторы, давайте договоримся о том, что если в статье не говорится о личности широко известной-публичной и примелькавшейся не только в узких кругах политологов , то дайте всё же коротенькую справочку что это за человек о котором пойдет речь. вот например про Кука или Александра Македонского можно и не давать краткой биографии личности исторические известные и знаменитые, а вот всяческие букашки таракашки ничтожества нашего времени всё же требуют пояснений это кто и что)))))Элина МорозоваО ней на сайте уже было несколько статей.Комментировать
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