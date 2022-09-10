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Европой правит колониальная администрация

Европой правит колониальная администрация

В течение последних пары лет наши российские политологи и просто диванные эксперты не перестают удивляться действиям Еврокомиссии (главного исполнительного органа Европейского союза), которая действует вопреки всякой логике и здравому смыслу.

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