По Ближнему Востоку

ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Коллеги, поскольку главное, что я мог сказать совсем публично про Ближний Восток, я уже сказал вчера в различных вариантах, то особенно «размазывать» тему не буду.
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