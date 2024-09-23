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Курские новости

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Военные ВСУ «создали концлагеря» для жителей Курского приграничья

Военные ВСУ «создали концлагеря» для жителей Курского приграничья

Официальный представитель и директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопросы политического обозревателя «КП» Александра Гамова, заявила, что жители Курской области насильно удерживаются ВСУ.

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