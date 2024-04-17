Зеленский снова выпрашивал деньги у «стран-партнеров»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 апреля, на Круглом столе во Всемирном банке по видеосвязи просил у стран-партнеров «эффективный финансовый щит», потому что в текущем году даже минимальные бюджетные потребности не закрыты, а «Россия уничтожила значительную часть энергетики и экономики», – сообщают украинские СМИ.